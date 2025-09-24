'Arca de Noé' russa volta do espaço com plantas, moscas e camundongos vivos

O módulo biológico Bion-M nº 2, apelidado de "Arca de Noé", voltou à Terra. A nave trouxe de volta uma carga incomum: animais, sementes e micro-organismos enviados para experimentos científicos. As informações são do jornal russo Komsomolskaya Pravda.

O que aconteceu

A cápsula pousou no sul da Rússia. O Bion-M aterrissou na última sexta-feira (19) na estepe da região de Oremburgo, no distrito de Ponomariovka, acompanhado por um estrondo que foi ouvido por moradores de vilarejos vizinhos.

Foram 30 dias de órbita. O módulo foi lançado no dia 20 de agosto do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, levado por um foguete Soyuz-2.1b. Após a decolagem, entrou em uma órbita quase polar, circulando a Terra a cerca de 370 a 380 quilômetros de altura, em um ângulo próximo a 97°.