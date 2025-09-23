WhatsApp libera tradução automática de mensagens; saiba como usar

O WhatsApp apresentou hoje um novo recurso que traduz mensagens diretamente dentro do aplicativo. A ferramenta está sendo lançada de forma gradual para usuários de Android e iPhone e deve facilitar a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes.

O que aconteceu

Ao receber uma mensagem em outro idioma, o usuário poderá selecionar o texto e tocar em "traduzir". Será possível escolher o idioma de origem ou destino e baixar e salvar o pacote de tradução no celular. A função vale para conversas individuais, em grupo e para canais.

Traduções acontecem diretamente no dispositivo o que, segundo o WhatsApp, impede a empresa de ter acesso ao conteúdo traduzido. No Android, será possível ativar ainda a tradução automática de toda a conversa, o que garante que todas as mensagens futuras recebidas naquele chat sejam traduzidas imediatamente.