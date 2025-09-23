Vídeo UltraHD e tradutor: óculos da Meta chegam ao Brasil por R$ 3.299

A segunda geração dos óculos Ray-Ban Meta chegou ao mercado brasileiro, conforme anunciado hoje pela empresa de tecnologia.

O que aconteceu

Acessório está disponível em "algumas lojas Ray-Ban" e custa a partir de R$ 3.299. A Meta não especificou quais são essas lojas no comunicado. Nos EUA, o modelo é encontrado a partir de US$ 509 (pouco mais de R$ 2.700 na cotação de hoje).

Em breve, também será vendido pelo site oficial da fabricante de óculos. O modelo ainda poderá ser encontrado em lojas selecionadas da EssilorLuxottica, como Sunglass Hut e Solaris, e na rede de distribuição por atacado da empresa, informou a Meta.