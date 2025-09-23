Nasa seleciona 10 novos astronautas para futuras missões na Lua e em Marte

A Nasa apresentou a nova turma de candidatos a astronautas. Pela primeira vez, a seleção tem a maioria composta por mulheres, com seis nomes entre os 10 aprovados no processo.

O que aconteceu

O grupo foi apresentado após um processo seletivo com mais de 8 mil candidatos dos Estados Unidos. A turma vai passar por dois anos de treinamentos antes da graduação para voos especiais.

Eles serão preparados para futuras missões espaciais. A meta do treinamento é colocá-los à disposição para tarefas científicas e exploração da órbita na Lua e até Marte.