Astronomia

Nasa seleciona 10 novos astronautas para futuras missões na Lua e em Marte

Do UOL, em São Paulo
Apresentação dos novos candidatos a astronautas da Nasa Imagem: Divulgação/NASA

A Nasa apresentou a nova turma de candidatos a astronautas. Pela primeira vez, a seleção tem a maioria composta por mulheres, com seis nomes entre os 10 aprovados no processo.

O que aconteceu

O grupo foi apresentado após um processo seletivo com mais de 8 mil candidatos dos Estados Unidos. A turma vai passar por dois anos de treinamentos antes da graduação para voos especiais.

Eles serão preparados para futuras missões espaciais. A meta do treinamento é colocá-los à disposição para tarefas científicas e exploração da órbita na Lua e até Marte.

Como será o treinamento? A formação inclui robótica, sobrevivência em terra e água, geologia, línguas estrangeiras, medicina e fisiologia espaciais, entre outras matérias, além de simulações de caminhadas espaciais e voos em aviões de alto desempenho.

A nova classe completará quase dois anos de formação antes de poder optar por designações de voo em apoio a futuras missões científicas e de exploração na órbita terrestre baixa, na Lua e em Marte.
Nasa, em comunicado

Essa é a 24ª turma de astronautas selecionados pela agência espacial. A primeira seleção aconteceu em 1959.

A Nasa anunciou que tem previsto enviar astronautas para a órbita da Lua em 2026. É uma corrida entre os Estados Unidos e a China para voltar à superfície do satélite natural da Terra.

A nova turma da Nasa:

  • Ben Bailey, 38, de Charlottesville, Virgínia
  • Lauren Edgar, 40, de Sammamish, Washington
  • Adam Fuhrmann, 35, de Leesburg, Virgínia
  • Cameron Jones, 35, de Savanna, Illinois
  • Yuri Kubo, 40, de Columbus, Indiana
  • Rebecca Lawler, 38, de Little Elm, Texas
  • Anna Menon, 39, Houston
  • Imelda Muller 34, de Copake Falls, Nova York
  • Erin Overcash, 34, de Goshen, Kentucky
  • Katherine Spies, 43, San Diego

