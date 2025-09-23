Google liga Modo IA no Brasil e muda a vida de quem depende da busca online

Ainda que o cenário seja de terra arrasada para diversos produtores de conteúdo, o Google fala em tráfego "estável", mas não indica para onde esses cliques estão indo. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como parte dos acessos está escoando dos sites para circular dentro da IA.

Na prática, o Google se exime de responsabilidade com quem produz conteúdo, ao criar uma plataforma que suga material de terceiros sem remuneração. A conta sobra para os editores, que precisam inventar novas formas de atrair público e driblar a queda no tráfego.

Guilherme Ravache, especialista em mídia digital e colunista de tecnologia, afirma no Deu Tilt, do Canal UOL, que os efeitos já são visíveis. Para ele, o impacto recai sobre qualquer pessoa que vive da produção intelectual e depende do modelo digital para gerar renda.

A audiência está caindo em sites de notícias. Eu presto consultoria para alguns publishers no Brasil e já vejo uma preocupação crescente, porque a audiência também traz receita.

Guilherme Ravache

Os apresentadores Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz ressaltam que o Brasil tende a repetir um cenário já visto nos Estados Unidos, onde veículos relatam perdas de tráfego orgânico com a chegada do modo IA.

Cortiz chama atenção para o diferencial do Modo IA: ao contrário do ChatGPT ou do Gemini, o recurso já nasce dentro do motor de pesquisa mais potente do mundo.