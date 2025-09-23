4 truques básicos com sal e limão que dão ajuda poderosa na limpeza de casa

Sal e limão formam uma mistura simples e potente. A combinação é natural, barata e eficiente para várias tarefas de limpeza. Ela age contra gordura, manchas e odores, dispensando produtos químicos. Conheça dicas práticas e eficientes.

O que aconteceu

O limão contém ácido cítrico, substância que dissolve gordura, clareia superfícies e tem efeito antibacteriano. O sal, tanto o fino quanto o grosso, funciona como abrasivo leve, ideal para remover sujeira sem danificar. A força química do limão, somada à ação mecânica do sal, explica o resultado eficiente.