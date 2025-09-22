3 truques fáceis e baratos para deixar as bananas frescas por mais tempo

Você já comprou um cacho de bananas no ponto certo e, poucos dias depois, encontrou as frutas escuras e moles? Esse amadurecimento acelerado é um desafio comum, principalmente em climas quentes, onde a temperatura favorece a ação de microrganismos e enzimas naturais. Mas um simples cuidado, fácil de aplicar em casa, pode fazer toda a diferença.

O que aconteceu

Banana tem nutrientes que facilitam a maturação Imagem: Getty Images

Nutrientes das bananas são responsáveis por fazê-las amadurecer rápido. Composta por potássio, vitaminas do complexo B e fibras, a fruta altamente consumida no Brasil é ajuda a conferir equilíbrio muscular e da saúde intestinal, além de repor energia. Porém, a mesma composição que as torna tão nutritivas também favorece a liberação de um gás natural que acelera a maturação: o etileno.

Controlar esse gás é a chave para manter as frutas firmes e saborosas por mais tempo. Em entrevista ao portal SELF, o especialista em segurança alimentar Martin Bucknavage, da Universidade Estadual da Pensilvânia, revelou que um truque caseiro e barato consegue segurar a liberação do etileno e ganhar até dois dias extras de frescor. E o melhor: o material para colocá-lo em prática já está na maioria das cozinhas.