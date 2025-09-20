Por que chip é ponto fraco do Brasil no 'tabuleiro de War da tecnologia'?

O Brasil quer liderar um novo caminho de autonomia tecnológica entre os países do BRICS, afirma Eugênio Vargas Garcia, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual (DCT) do Ministério das Relações Exteriores, em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.

Entre as propostas brasileiras está a instalação de um cabo submarino intercontinental ligando o Brasil à África, Oriente Médio, Índia, Sul da Ásia e China. A obra, ainda em fase de estudos de viabilidade, busca parceiros interessados em financiar a construção.

O Brasil busca fortalecer sua autonomia tecnológica e diversificar parcerias diante da disputa global entre China e Estados Unidos, afirma o embaixador Eugênio Vargas Garcia ao Deu Tilt, do Canal UOL.

Segundo ele, o país não deve se alinhar incondicionalmente a nenhuma potência, mas investir em ciência, tecnologia e acordos estratégicos que reforcem caminhos próprios. Um exemplo disso é o acordo com a Suécia para a produção dos caças Gripen, que permitiu a transferência de tecnologia numa área estratégica.