Futuro sem celular: o que a Meta pretende ao lançar óculos inteligentes

O que vem depois do smartphone? Essa é uma pergunta que muitos analistas tentam responder. O futuro das big tech, como a Meta, depende de acertar essa previsão. Por isso, as peças de Mark Zuckerberg já começam a se movimentar nessa direção. A principal aposta de sua empresa são os óculos inteligentes.

A 'superinteligência' prometida pela Meta

Zuckerberg falou sobre o conceito de "superinteligência" em carta publicada no site da Meta, em julho. Segundo o CEO, a ideia de que as máquinas superarão as habilidades cognitivas das mentes mais brilhantes da humanidade, e se disse otimista quanto ao assunto.

"Eu acredito que dispositivos pessoais como óculos que veem o que nós vemos, ouvem o que nós ouvimos e interagem conosco ao longo do dia se tornarão nossos principais dispositivos computacionais", afirmou o líder da Meta.