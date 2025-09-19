Qual a fase da Lua hoje (19)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua está em fase minguante nesta sexta-feira (19), o que significa que a área iluminada de seu disco visível diminui um pouco mais a cada noite.
Esse estágio acontece porque, nesse ponto do ciclo, o satélite natural aparece mais tarde no horizonte e recebe apenas uma fração da luz solar, concentrada em uma faixa que vai encolhendo gradualmente. É um período em que o brilho noturno perde intensidade e que costuma ser considerado ideal para observar detalhes de crateras e relevos, já que as sombras ficam mais marcantes.
Calendário lunar - setembro de 2025
O chamado mês sinódico, que corresponde ao ciclo lunar, tem duração aproximada de 29,5 dias. Entre agosto e setembro de 2025, as fases ocorreram nas seguintes datas:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Cada fase tem características próprias: a crescente marca a retomada da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra o disco totalmente voltado para a Terra; a minguante reduz pouco a pouco a luminosidade, iniciando outro ciclo; e a nova acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, ficando invisível a olho nu. Essas transições resultam da relação dinâmica entre os três corpos celestes.
Aspectos da Lua minguante
Durante a minguante, a influência da Lua sobre as marés continua, mas de forma menos intensa do que nas fases cheia e nova, quando ocorrem as chamadas marés vivas. Nesse período, a diferença entre maré alta e baixa é mais suave.
Estudos também apontam que a queda na luminosidade pode interferir no comportamento de várias espécies. A luz reduzida leva animais marinhos e noturnos a adotarem hábitos mais discretos de deslocamento, reprodução e alimentação. Entre os afetados estão aves migratórias, moluscos, corais e tartarugas marinhas, que adaptam seus ritmos à menor claridade.
Fatos científicos sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e mede cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, podendo variar devido à órbita elíptica: chega a 363 mil km no perigeu e a 405 mil km no apogeu.
A forma como observamos sua iluminação muda conforme o hemisfério. No Sul, a parte iluminada da fase crescente aparece à esquerda, enquanto no Norte fica à direita. Essa diferença acontece por causa do ângulo de observação em cada região do planeta.
Outro fenômeno importante é a rotação síncrona: a Lua demora o mesmo tempo para girar em torno de si e para orbitar a Terra, razão pela qual sempre vemos a mesma face. O lado oposto, chamado popularmente de "face oculta", também recebe luz solar, mas só é visível com auxílio de sondas espaciais.
Embora sua gravidade influencie diretamente os oceanos, não há comprovação científica de que a Lua exerça efeitos fisiológicos sobre os seres humanos. Assim, não existem evidências de que suas fases afetem saúde, humor ou ciclos biológicos.
