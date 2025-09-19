Qual a fase da Lua hoje (19)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08

Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32

Lua nova - 21 de setembro, às 16h54

Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada fase tem características próprias: a crescente marca a retomada da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra o disco totalmente voltado para a Terra; a minguante reduz pouco a pouco a luminosidade, iniciando outro ciclo; e a nova acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, ficando invisível a olho nu. Essas transições resultam da relação dinâmica entre os três corpos celestes.

Aspectos da Lua minguante

Durante a minguante, a influência da Lua sobre as marés continua, mas de forma menos intensa do que nas fases cheia e nova, quando ocorrem as chamadas marés vivas. Nesse período, a diferença entre maré alta e baixa é mais suave.

Estudos também apontam que a queda na luminosidade pode interferir no comportamento de várias espécies. A luz reduzida leva animais marinhos e noturnos a adotarem hábitos mais discretos de deslocamento, reprodução e alimentação. Entre os afetados estão aves migratórias, moluscos, corais e tartarugas marinhas, que adaptam seus ritmos à menor claridade.

Fatos científicos sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e mede cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, podendo variar devido à órbita elíptica: chega a 363 mil km no perigeu e a 405 mil km no apogeu.