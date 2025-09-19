Trump diz que China aprovou acordo sobre operação americana do TikTok

Prévia de acordo foi noticiada no início da semana. Tanto EUA como China afirmaram que negócio entre as partes estava em estágio avançado. China chegou a dizer que algoritmo chinês seria licenciado e que investidores teriam controle dos usuários dos EUA na rede. Por parte dos EUA, Trump afirmou que já tinha um grupo de investidores e que governo receberia taxa por intermediar o negócio.

Entendendo a disputa entre EUA e China sobre o TikTok

Lei aprovada em 2024 estabelece o banimento de redes sociais controladas por adversários políticos. Os EUA acusam o TikTok de sofrer influência do governo chinês, que é considerado um adversário político.

Como resultado, o TikTok deve ser vendido para uma empresa dos EUA para continuar a operar no país. Data inicial do banimento era 19 de janeiro de 2025, porém o presidente Donald Trump tem assinado permissões temporárias até o negócio ser concluído. A nova data limite é 16 de dezembro de 2025.

Operação depende de aprovação da ByteDance e do governo da China. Até então, autoridades chinesas se negavam vender a operação dos EUA para empresários do país. Negociação dura meses, mas a rodada mais recente ocorreu na Espanha, na última terça-feira (16), durante encontro entre Scott Bessent, secretário de Tesouro dos EUA, e o vice-primeiro-ministro He Lifeng, do lado chinês.

Trump quis banir TikTok em seu primeiro mandato, mas mudou de ideia. O político creditou ao aplicativo o fato de tê-lo ajudado a vencer a eleição presidencial no ano passado. Sua conta pessoal na plataforma tem 15 milhões de seguidores. Recentemente, a Casa Branca lançou uma conta oficial do TikTok.