9 eletrodomésticos que podem causar incêndio se ficarem ligados na tomada

Equipamentos certificados tendem a ser mais seguros. Roberto Barbieri, assessor da área de equipamentos de segurança eletrônica da Abinee, destaca que "todos os equipamentos que compõem a instalação elétrica, como cabos, tomadas, interruptores, disjuntores e lâmpadas, devem ser certificados pelo Inmetro."

Se você comprar um produto legalmente vendido no Brasil, ele foi certificado e tem uma segurança teoricamente assegurada. A grande maioria dos eletrodomésticos também tem uma certificação contra riscos elétricos. Roberto Barbieri

A falta de garantia da instalação, que no Brasil não é certificada, prejudica a segurança. "Quando você liga um equipamento de alta potência elétrica, muitos watts, mesmo que certificado, tem que ter um disjuntor que vai desligar eventualmente aquela instalação se for um risco, e isso depende de quem fez e projetou", ressalta Barbieri.

Instalações elétricas sem manutenção aumentam riscos de incêndios Imagem: Pixabay

Potência de um aparelho está diretamente ligada à corrente elétrica que percorre os cabos. Consequentemente, ao calor que eles podem gerar. "Quanto mais watts, maior o risco. A potência tem uma proporcionalidade com a corrente, que passa pelos cabos e pode gerar aquecimento. Se colocar uma chapinha em cima de uma cama, ela pode incendiar lençol e colchão, mas por causa do calor e não da parte elétrica", alerta o profissional.

Ele chama atenção também para o uso de adaptadores e benjamins. "Usar adaptadores e benjamins para conectar eletrodomésticos a tomadas tem risco, pois isso pode indicar que o produto supera o limite projetado para a tomada", diz. Para o especialista, o maior perigo não é o curto-circuito, mas "a sobrecarga, que é usar por bastante tempo um excesso de potência naquele circuito", complementa.