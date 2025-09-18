Qual a fase da Lua hoje (18)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua está em fase minguante nesta quinta-feira (18), o que significa que a área iluminada do seu disco visível diminui a cada noite.
Esse comportamento ocorre porque, nessa etapa do ciclo, o satélite aparece mais tarde no horizonte e recebe apenas uma fração da luz solar, concentrada em uma faixa que se reduz gradativamente. Esse é um período caracterizado pela queda do brilho noturno e bastante favorável para observar detalhes de relevo e crateras, já que o contraste das sombras fica mais marcado.
Calendário lunar - setembro de 2025
O ciclo da Lua, chamado de mês sinódico, dura em média 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as fases principais acontecem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Cada fase tem suas particularidades: a crescente simboliza a retomada da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra todo o disco voltado para a Terra; a minguante reduz aos poucos a claridade, preparando o início de um novo ciclo; e a nova ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu. Todas essas transformações resultam da interação constante entre os três astros.
Aspectos da Lua minguante
Essa etapa também interfere nas marés, embora com menor intensidade em comparação às fases cheia e nova, que originam as chamadas marés vivas. Durante a minguante, a diferença entre maré alta e baixa é mais sutil.
Estudos indicam ainda que a diminuição da luminosidade pode influenciar o comportamento de várias espécies. A claridade reduzida favorece atividades mais discretas de locomoção, reprodução e alimentação em animais marinhos e noturnos. Entre os mais impactados estão corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas, que adaptam seus hábitos à menor incidência de luz.
Curiosidades científicas sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e mede cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando em função da órbita elíptica: no perigeu pode ficar a 363 mil km e, no apogeu, a 405 mil km.
A forma como a iluminação é percebida também muda conforme o hemisfério. No Hemisfério Sul, a parte iluminada da crescente aparece à esquerda; no Hemisfério Norte, à direita. Essa diferença se deve ao ângulo de visão em cada região da Terra.
Outro ponto interessante é a rotação síncrona: o tempo que a Lua leva para girar sobre si mesma é o mesmo que gasta para orbitar a Terra. Por isso, observamos sempre a mesma face. O lado oposto, chamado popularmente de "face oculta", também recebe luz solar, mas só pode ser visualizado com auxílio de sondas e tecnologias espaciais.
Apesar de sua forte atração gravitacional, responsável por influenciar os oceanos, não há evidências científicas de que a Lua cause efeitos fisiológicos nos seres humanos. Dessa forma, não existe comprovação de que suas fases alterem diretamente o humor, a saúde ou os ritmos biológicos.
