Qual a fase da Lua hoje (18)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08

Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32

Lua nova - 21 de setembro, às 16h54

Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada fase tem suas particularidades: a crescente simboliza a retomada da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra todo o disco voltado para a Terra; a minguante reduz aos poucos a claridade, preparando o início de um novo ciclo; e a nova ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu. Todas essas transformações resultam da interação constante entre os três astros.

Aspectos da Lua minguante

Essa etapa também interfere nas marés, embora com menor intensidade em comparação às fases cheia e nova, que originam as chamadas marés vivas. Durante a minguante, a diferença entre maré alta e baixa é mais sutil.

Estudos indicam ainda que a diminuição da luminosidade pode influenciar o comportamento de várias espécies. A claridade reduzida favorece atividades mais discretas de locomoção, reprodução e alimentação em animais marinhos e noturnos. Entre os mais impactados estão corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas, que adaptam seus hábitos à menor incidência de luz.

Curiosidades científicas sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e mede cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando em função da órbita elíptica: no perigeu pode ficar a 363 mil km e, no apogeu, a 405 mil km.