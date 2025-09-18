Método fácil ensina a afiar faca cega com papel-alumínio em poucos minutos

Pedras de afiar e chairas são as opções mais indicadas para manter facas afiadas e seguras. Há também serviços profissionais de afiação, que garantem corte perfeito e evitam danos ao utensílio. Mas, se no momento da necessidade você não tiver esses recursos, um simples pedaço de papel-alumínio pode ser um aliado para recuperar, mesmo que temporariamente, o poder de corte.

Truque rápido e fácil pode ajudar

Já pensou em usar papel-alumínio para melhorar o corte da faca? Em grupos de culinária e perfis de dicas domésticas, o interesse por esse método caseiro só cresce. Segundo o site norte-americano House Digest, essa técnica simples pode ajudar quando não há uma pedra de afiar ou uma chaira por perto.

Passo a passo