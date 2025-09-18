Novos óculos da Meta têm tela na lente e pulseira de controle no pulso

Meta apresentou uma nova versão dos seus óculos, com uma tela na lente, e uma pulseira que possibilita realizar comandos com as mãos. Acessório também chegará ao mercado brasileiro, segundo a empresa.

O que aconteceu

Óculos são chamados Meta Ray-Ban Display e tem preço sugerido de US$ 799 (cerca de R$ 4.240 em conversão direta). No valor já está incluída a pulseira que permite realizar comandos. Apresentados ontem no Meta Connect, acessórios chegam às lojas dos EUA em 30 de setembro.

Ideia é realizar tarefas por comando de voz e gestos, sem precisar tirar o telefone do bolso. Os óculos são pareados com o smartphone, e servem para ler mensagens do WhatsApp, ouvir música, realizar chamadas de voz e vídeo, tirar fotos, gravar vídeos, traduzir textos, seguir direções e consultas à Meta AI - a assistente de inteligência artificial da companhia.