Qual a fase da Lua hoje (17)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua está em fase minguante nesta quarta-feira (17), o que significa que a área iluminada do seu disco visível diminui progressivamente a cada noite.
Esse processo acontece porque, nesse momento do ciclo, o satélite surge mais tarde no horizonte e recebe apenas parte da luz do Sol, concentrada em uma faixa que vai encolhendo dia após dia. É um período caracterizado pela redução da claridade noturna e considerado propício para observar crateras e relevos, já que o jogo de luz e sombra se destaca com mais nitidez.
Calendário lunar - setembro de 2025
O ciclo lunar, chamado mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as fases ocorrem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Cada fase possui particularidades: a crescente indica a retomada da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra o disco completamente visível da Terra; a minguante reduz gradualmente o brilho, iniciando um novo ciclo; e a nova ocorre quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu. Essas transformações resultam da constante interação entre os três astros.
Características da Lua minguante
Nessa etapa, a Lua ainda exerce influência nas marés, mas de forma mais suave que nas fases cheia e nova, marcadas pelas marés vivas. Durante a minguante, a diferença entre maré alta e baixa é menos acentuada.
Pesquisas sugerem que a redução da iluminação também afeta o comportamento de diversas espécies. A claridade mais fraca estimula hábitos mais discretos de locomoção, reprodução e alimentação em animais marinhos e noturnos. Entre os mais impactados estão tartarugas marinhas, aves migratórias, moluscos e corais, que ajustam seus ciclos à menor intensidade de luz.
Curiosidades científicas sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e possui aproximadamente um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, podendo variar de 363 mil km (perigeu) a 405 mil km (apogeu), em razão da órbita elíptica.
A forma como a iluminação é percebida depende do hemisfério: no Sul, a parte clara da Lua crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita, devido ao ângulo de observação em cada região do planeta.
Outro detalhe é a rotação síncrona: o tempo que a Lua leva para girar em torno de si é o mesmo que demora para orbitar a Terra, razão pela qual sempre vemos a mesma face. O lado oposto, chamado popularmente de "face oculta", também recebe luz solar, mas só pode ser visualizado por meio de tecnologias espaciais.
Apesar de sua influência gravitacional sobre os oceanos, não há evidências científicas de que a Lua afete diretamente a saúde, o humor ou o funcionamento biológico dos seres humanos.
