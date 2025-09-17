Qual a fase da Lua hoje (17)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua está em fase minguante nesta quarta-feira (17), o que significa que a área iluminada do seu disco visível diminui progressivamente a cada noite.

Esse processo acontece porque, nesse momento do ciclo, o satélite surge mais tarde no horizonte e recebe apenas parte da luz do Sol, concentrada em uma faixa que vai encolhendo dia após dia. É um período caracterizado pela redução da claridade noturna e considerado propício para observar crateras e relevos, já que o jogo de luz e sombra se destaca com mais nitidez.

Calendário lunar - setembro de 2025

O ciclo lunar, chamado mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as fases ocorrem nas seguintes datas: