Por que elevadores sempre têm espelhos? Esses são os 3 verdadeiros motivos

Quem entra em um elevador quase sempre encontra um espelho grande. Ele não está ali só para decoração: a peça tem funções práticas que vão da segurança à sensação de conforto.

Sensação de espaço e menos claustrofobia

Espelhos ampliam visualmente o ambiente. Em cabines pequenas, criam a ilusão de profundidade e reduzem o desconforto de quem tem medo de lugares fechados.