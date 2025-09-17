Abrace seu ídolo: como entrar na modinha e gerar fotos com IA do Google

Se tiver mais gente, basta subir as imagens e inserir: "Crie uma imagem no estilo de foto instantânea juntando meus amigos em uma única foto".

Opções de edições são múltiplas. Nas redes sociais, além de ídolos e celebridades, pessoas criaram imagens delas quando crianças, abraçando seus filhos, amigos e parentes.

Outra possibilidade é pedir para IA imaginar pessoa mais velha. Em um dos exemplos postados na página do Google, após subir uma foto própria, jovem, é possível colocar o seguinte comando: "Imagine a minha versão de 60 anos abraçando a minha versão atual e crie uma imagem no estilo de foto instantânea".

Comando no Gemini, a inteligência artificial do Google, que pede para juntar três amigos em uma foto Imagem: Reprodução/Instagram/GoogleBrasil

IA do Google edita imagens e preserva rostos humanos, de animais e outros detalhes. O comum é que sistemas de inteligência artificial "alucinem" e incluam novos itens ou alterem os rostos de forma grosseira.

Recurso de "abraçar" pessoas está presente desde a última atualização do Gemini. Chamado de Nano Banana (Gemini 2.5 Flash), o modelo permite modificar fotos com IA a partir de comandos. É possível, ainda, imaginar pessoas com roupa de alguma profissão, com estilo de cabelo e acessórios diferentes, mudar o fundo de uma imagem, incluir itens ou cor em um cômodo.