Eclipse solar mais longo do século: data, hora, duração e onde será visto

No dia 2 de agosto de 2027, uma parte do planeta vai testemunhar um espetáculo raro: o maior eclipse solar total do século 21. O fenômeno terá mais de seis minutos de escuridão completa em pleno dia.

Onde será visível

A faixa de totalidade passará por Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Nessas regiões, a Lua bloqueará totalmente a luz solar, mergulhando cidades inteiras em uma noite inesperada. O céu escurece, a temperatura cai e até os animais mudam de comportamento, como se a noite tivesse chegado horas antes.

Fora dessa rota, boa parte da Europa, África, sul da Ásia e leste da América do Norte verá um eclipse parcial, com a Lua cobrindo parte do disco solar.