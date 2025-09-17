Teste prova que, com truques simples, chatbots criam golpes contra idosos

Idosos perderam US$ 4,9 bi em golpes no ano passado nos EUA. Segundo estimativas do FBI, esta foi o prejuízo sofrido por pessoas com 60 anos ou mais no país.

Estudo chegou a e enviar e-mails para idosos e constatou que 11% clicaram nos e-mails. Quem clicou nos links indicados foi informado que aquilo era parte de um teste e não houve nenhum tipo de dano. O estudo foi conduzido pela Reuters e pelo especialista em segurança digital Fred Heiding.

Enganar chatbot é contra política de uso e plataformas dizem criar travas contra isso.Em comunicado à Reuters, a Meta diz que este é um problema da indústria e que investe em proteções contra mau uso. A Anthropic mencionou que pode suspender contas que realizarem tais atividades. O Google afirmou que incluiu proteções adicionais para prevenir uso indevido da ferramenta. DeepSeek e Grok, do X, não responderam a um pedido de comentário.

Por que importa?

Chatbots são ferramentas úteis, mas existe uma dificuldade em limitá-los. Reportagem da Reuters cita que há certo "dilema" no desenvolvimento dessas ferramentas. Especialistas citam que se usuários não conseguirem executar a ação que querem, eles migram para outra ferramenta com menos proteções. "Quem tiver menos restrições, tem vantagem para ter mais tráfego", disse Steven Adler, ex-pesquisador de segurança da OpenAI, a desenvolvedora do ChatGPT, à Reuters.

Tanto ferramentas legais como hackeadas são usadas em "fábricas de golpe". Locais no sudeste asiático contam com pessoas que tentam aplicar golpes digitais em vítimas de diversos países. Ferramentas de chatbot servem tanto para a comunicação como para a criação de conteúdos para convencer vítimas.