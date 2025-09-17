Asteroide colossal se aproxima da Terra e ativa programa de defesa espacial

O 2025 FA22 foi descoberto em março de 2025 pelo telescópio Pan-STARRS 2, no Havaí. Observações iniciais indicaram uma pequena chance de impacto com a Terra em 2089, o que o colocou temporariamente no topo da lista de risco da ESA.

Novas medições descartaram qualquer perigo. O asteroide foi removido da lista de risco em maio, após astrônomos refinarem sua trajetória e confirmarem que não há risco de colisão.

Protocolo de defesa planetária

A aproximação é também uma oportunidade científica. A IAWN (Rede Internacional de Alerta de Asteroides) escolheu o 2025 FA22 para uma campanha de observação global, que vai até o fim de outubro.

O objetivo é analisar a capacidade de defesa planetária da comunidade internacional. O protocolo que será testado serve para medir a órbita e características físicas de asteroides grandes que passam relativamente perto da Terra.