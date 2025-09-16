Qual a fase da Lua hoje (16)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua encontra-se em fase minguante nesta terça-feira (16), momento em que a área iluminada do seu disco visível diminui gradualmente a cada noite.
Isso acontece porque, nessa etapa do ciclo, o satélite aparece mais tarde no céu e reflete apenas parte da luz do Sol, restrita a uma faixa que vai se estreitando com o passar dos dias. Essa fase é marcada pela redução do brilho noturno e é considerada propícia para observar crateras e relevos, já que as sombras ficam mais contrastantes.
Calendário lunar - setembro de 2025
O ciclo da Lua, conhecido como mês sinódico, dura em média 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as principais fases ocorrem nas datas abaixo:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Cada fase apresenta características próprias: a crescente representa o retorno da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra o disco completamente voltado para a Terra; a minguante reduz pouco a pouco a claridade, abrindo espaço para um novo ciclo; e a nova ocorre quando o satélite se alinha entre Terra e Sol, tornando-se invisível a olho nu. Todas essas mudanças resultam da interação constante entre os três corpos celestes.
Aspectos da fase minguante
Durante a minguante, as marés ainda sofrem influência, mas de forma menos intensa do que nas fases nova e cheia, que provocam as chamadas marés vivas. Nesse período, a diferença entre maré alta e baixa é mais discreta.
Estudos também apontam que a redução da luminosidade noturna interfere no comportamento de várias espécies. A menor claridade leva animais marinhos e noturnos a adotar hábitos mais discretos de alimentação, reprodução e locomoção. Corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas estão entre os mais impactados, adaptando suas rotinas à intensidade reduzida de luz.
Fatos científicos sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, podendo variar entre 363 mil km no perigeu e 405 mil km no apogeu devido à órbita elíptica.
A percepção do brilho também difere entre hemisférios: no Sul, a iluminação da Lua crescente aparece voltada para a esquerda; no Norte, para a direita. Essa diferença ocorre por conta do ângulo de observação em cada parte do globo.
Outro fenômeno marcante é a rotação síncrona: o satélite leva o mesmo tempo para girar em torno de si e para completar a órbita ao redor da Terra, o que faz com que vejamos sempre a mesma face. O chamado "lado oculto" também recebe luz solar, mas só pôde ser registrado graças às missões espaciais.
Apesar da forte influência gravitacional sobre os oceanos, não há evidências de que a Lua provoque efeitos fisiológicos diretos nos seres humanos. Assim, não existe comprovação científica de que suas fases interfiram na saúde, no humor ou nos ritmos biológicos.
