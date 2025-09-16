Qual a fase da Lua hoje (16)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25 Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08 Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32 Lua nova - 21 de setembro, às 16h54 Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada fase apresenta características próprias: a crescente representa o retorno da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra o disco completamente voltado para a Terra; a minguante reduz pouco a pouco a claridade, abrindo espaço para um novo ciclo; e a nova ocorre quando o satélite se alinha entre Terra e Sol, tornando-se invisível a olho nu. Todas essas mudanças resultam da interação constante entre os três corpos celestes.

Aspectos da fase minguante

Durante a minguante, as marés ainda sofrem influência, mas de forma menos intensa do que nas fases nova e cheia, que provocam as chamadas marés vivas. Nesse período, a diferença entre maré alta e baixa é mais discreta.

Estudos também apontam que a redução da luminosidade noturna interfere no comportamento de várias espécies. A menor claridade leva animais marinhos e noturnos a adotar hábitos mais discretos de alimentação, reprodução e locomoção. Corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas estão entre os mais impactados, adaptando suas rotinas à intensidade reduzida de luz.

Fatos científicos sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, podendo variar entre 363 mil km no perigeu e 405 mil km no apogeu devido à órbita elíptica.