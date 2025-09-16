Qual a diferença entre o eclipse solar de setembro e o de março?

Quais as diferenças?

O fenômeno deste mês de setembro será visível em partes da Nova Zelândia, em uma estreita faixa da costa leste da Austrália, em diversas ilhas do Pacífico e em trechos da Antártida.

Já no de março, os locais de observação foram outros. Segunda a Nasa, agência especial americana, o evento foi visto em certas localidades da Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul, além dos oceanos Atlântico e Ártico.

No Brasil, por exemplo, uma estreita faixa no extremo norte do Amapá - nas regiões de Sucuriju e do Parque Nacional do Cabo Orange - pôde observar o fenômeno, mas de maneira quase imperceptível a olho nu.

Por outro lado, no de setembro, todo o continente americano estará fora o alcance do eclipse.