Grindr e Hornet: apps LGBTQIA+ são alvos do MPF após extorsões e mortes

Ministério Público Federal apura se aplicativos voltados para o público LGBTQIA+, como Grindr e Hornet, tem adotado medidas de segurança. Procedimento administrativo anunciado ontem ocorre após múltiplas ocorrências contra usuários brasileiros.

O que aconteceu

Investigação ocorre após ocorrências criminais feitas por usuários de diferentes cidades do Brasil. Comunicado cita uma série de ocorrências, incluindo roubo, extorsão, lesões corporais e até homicídios, registrados no Distrito Federal, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo.

Pessoas LGBTQIA+ estão em situação de maior vulnerabilidade. Segundo o procurador responsável pelo procedimento administrativo, Lucas Costa Almeida Dias, prática de crimes por meio de apps de relacionamento é notória, porém casos contra este público tem "condutas agravadas", pois são "movidas por preconceito e ódio".