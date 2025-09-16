Mar, nuvem e supercomputador: Brasil e Brics criam megaplano de tecnologia

Outra iniciativa é a criação do BRICS Cloud, uma nuvem própria para os países do bloco. A ideia é conectar os supercomputadores já existentes em cada nação, fortalecendo a cooperação em inteligência artificial e computação de alto desempenho.

Há vários supercomputadores em diversos países do BRICS. Por que não podemos ter a nossa própria nuvem?

Eugênio Vargas

A declaração conjunta aprovada na última cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, também incluiu a IA como prioridade. O texto defende o multilateralismo, o papel da ONU na governança global, a soberania digital, que envolve a decisão de cada país de regular as suas tecnologias.

Estabelecer uma regulação é um direito de cada país. Se vai regular e como, cada nação deve decidir por si mesma.

Eugênio Vargas

Para o diplomata, essas propostas refletem a intenção do Brasil e de seus parceiros de consolidar uma voz própria no cenário internacional. "Temos muitos desafios, claro. Mas é preciso encará-los de peito aberto", afirmou.

