Como funciona o Discord, onde suspeito de matar Kirk teria confessado crime

A estrutura da plataforma é baseada em "servidores" criados pelos próprios usuários. Cada servidor funciona como um fórum temático, com canais de bate-papo privados ou públicos. Essa descentralização e a ausência de uma moderação ativa permitiram o surgimento de comunidades voltadas para os mais variados assuntos —inclusive temas sensíveis e ilegais.

Especialistas alertam para os riscos de exposição precoce a ambientes não supervisionados. A ausência de verificação de idade e o anonimato favorecem a entrada de predadores sexuais, aliciadores e grupos radicais. Segundo a socióloga Alex Goldenberg, o Discord é "o habitat natural dos renegados online" por permitir a formação de comunidades fechadas e hostis à vigilância externa.

Discord já esteve no olho do furacão por seu papel em incidentes criminosos. Durante uma convenção de direita em Charlottesville (EUA), em 2017, por exemplo, um supremacista branco atropelou a multidão que protestava contra o evento e deixou uma pessoa morta. O FBI encontrou conversas no Discord nas quais outro supremacista incentivava a violência no evento. O Discord disse que proibiu servidores que promoviam a ideologia neonazista.

No Brasil, o aplicativo se popularizou entre crianças e adolescentes. Relatos mostram o uso frequente por jovens de 10 a 17 anos, que veem o app como um espaço para socializar, consumir conteúdo e buscar até vagas de trabalho. Uma reportagem do UOL revelou que crianças usam o Discord como um "LinkedIn mirim", tentando vagas como atendentes ou desenvolvedores dentro do jogo Roblox.

Casos de abuso, chantagem e indução à automutilação já foram registrados. O UOL revelou em 2023 que adolescentes foram apreendidos no Brasil por cometer estupros e incentivar mutilações em meninas dentro de servidores do Discord. As vítimas, em geral, acreditavam estar participando de desafios ou comunidades inofensivas.

'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

Tyler Robinson, suspeito de matar o influenciador de direita Charlie Kirk, fez piada sobre o crime no Discord. Quando a polícia começou a divulgar imagens do possível autor do assassinato, o jovem brincou com colegas em um grupo na plataforma. "É meu clone", disse. O jornal americano "The New York Times" teve acesso a esse conteúdo.