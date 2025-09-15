Soberania vira item crucial para vender IA, diz líder de cloud do Google

Radar Big Tech - Soberania é uma questão importante, tanto é que essa palavra está presente em muitos materiais do Google que divulgam os novos serviços.

Oliver Parker: Geopoliticamente, se tornou uma questão importante. Isso passa por ondas. Mas, sim, muitos países estão pensando que, por um longo período de tempo, tiveram essas infraestruturas digitais e agora estão tentando obter alguma vantagem da IA. E, quando você combina isso com a falta de clareza global em torno dos princípios da IA, vemos alguns países começando a considerar mais abordagens baseadas em soberania.

Radar Big Tech - Soberania é agora um ponto de discussão quando vocês estão vendendo produtos de IA?

Oliver Parker: Sim, é. E tem sido um ponto de discussão já há um bom tempo. Mas se tornou mais prevalente no último ano. Muitos países estão tentando descobrir como regulamentar a IA de uma forma que faça sentido para suas regiões. E sempre foi assim com a computação em nuvem. Mas [soberania] faz parte do que temos feito. E foi assim que construímos as mais de 42 regiões [de nuvem] e conseguimos dar a muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente na América Latina, essa capacidade por um longo período. E agora a conversa é sobre como damos essa capacidade se quiserem executar na própria região. Nós já tínhamos um data center aqui por causa da necessidade de muitos brasileiros. Agora, estamos trazendo IA também.

Radar Big Tech - O Google é um dos grandes provedores de serviços de nuvem para o governo brasileiro, ao lado de AWS (Amazon Web Services), Microsoft e Oracle. Os novos serviços podem ampliar a adoção de ferramentas de IA fornecidas pelo Google ao governo?

Oliver Parker: Quando você pensa nessas empresas, Amazon, Microsoft e Oracle, e depois olha para o que outras companhias exigem da IA agora, o Google está em uma categoria muito diferente. Antes da IA, as pessoas até poderiam considerar todas iguais. Mas agora não tem como não nos diferenciar dos concorrentes. Provavelmente a diferenciação mais importante é que temos dentro da empresa ativos para todas as áreas de construção de IA. Ninguém mais tem. Se olhar para a Microsoft, grande parte da pesquisa foi, basicamente, terceirizada, em essência, para a OpenAI. A Amazon ainda tenta construir essa capacidade. Acabamos de anunciar uma parceria com a Oracle para o Gemini porque eles não têm seu próprio modelo [de linguagem].