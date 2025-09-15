Qual a fase da Lua hoje (15)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua encontra-se em fase minguante nesta segunda-feira (15), indicando que a porção iluminada do seu disco visível diminui a cada noite.
Esse fenômeno ocorre porque, nesse estágio do ciclo, o satélite surge mais tarde no céu e recebe apenas parte da luz solar, concentrada em uma faixa que se reduz progressivamente. É um período marcado pela diminuição da luminosidade noturna e considerado ideal para observar relevos e crateras, já que o contraste de sombras se torna mais evidente.
Calendário lunar - setembro de 2025
O ciclo lunar, chamado de mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as principais fases acontecem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Cada etapa apresenta suas próprias características: a crescente marca o retorno da iluminação após a Lua nova; a cheia exibe o disco completamente voltado para a Terra; a minguante reduz gradualmente o brilho, dando início a um novo ciclo; e a nova ocorre quando a Lua se alinha entre Terra e Sol, tornando-se invisível a olho nu. Essas mudanças são resultado da interação constante entre os três astros.
Aspectos da Lua minguante
Essa fase ainda influencia as marés, mas com intensidade menor do que nas fases cheia e nova, conhecidas pelas chamadas marés vivas. Durante a minguante, a variação entre maré alta e baixa é menos acentuada.
Pesquisas também indicam que a diminuição da claridade noturna pode impactar o comportamento de diversas espécies. A luz reduzida dessa fase estimula atividades mais discretas de alimentação, locomoção e reprodução em animais marinhos e noturnos. Entre os mais afetados estão corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas, que ajustam seus hábitos à menor intensidade de luz.
Fatos científicos sobre a Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e possui cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando conforme sua órbita elíptica: pode chegar a 363 mil km no perigeu e a 405 mil km no apogeu.
A percepção da iluminação também difere de acordo com o hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada à esquerda; no Norte, à direita. Essa diferença se deve ao ângulo de observação em cada região do globo.
Outro fenômeno é a rotação síncrona: a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si e para orbitar a Terra, motivo pelo qual vemos sempre a mesma face. O lado oposto, popularmente chamado de "oculto", também recebe luz solar, mas só pode ser visto por meio de tecnologias espaciais.
Apesar da forte influência gravitacional sobre os oceanos, a Lua não exerce efeito fisiológico perceptível sobre os seres humanos. Dessa forma, não há comprovação científica de que suas fases causem alterações diretas na saúde, no humor ou nos ritmos biológicos.
