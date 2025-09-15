Qual a fase da Lua hoje (15)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08

Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32

Lua nova - 21 de setembro, às 16h54

Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada etapa apresenta suas próprias características: a crescente marca o retorno da iluminação após a Lua nova; a cheia exibe o disco completamente voltado para a Terra; a minguante reduz gradualmente o brilho, dando início a um novo ciclo; e a nova ocorre quando a Lua se alinha entre Terra e Sol, tornando-se invisível a olho nu. Essas mudanças são resultado da interação constante entre os três astros.

Aspectos da Lua minguante

Essa fase ainda influencia as marés, mas com intensidade menor do que nas fases cheia e nova, conhecidas pelas chamadas marés vivas. Durante a minguante, a variação entre maré alta e baixa é menos acentuada.

Pesquisas também indicam que a diminuição da claridade noturna pode impactar o comportamento de diversas espécies. A luz reduzida dessa fase estimula atividades mais discretas de alimentação, locomoção e reprodução em animais marinhos e noturnos. Entre os mais afetados estão corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas, que ajustam seus hábitos à menor intensidade de luz.

Fatos científicos sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e possui cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando conforme sua órbita elíptica: pode chegar a 363 mil km no perigeu e a 405 mil km no apogeu.