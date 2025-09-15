Seu iPhone de cara nova: Apple começa a liberar o sistema iOS 26 hoje

A Apple destacou durante a apresentação o termo Liquid Glass ("vidro líquido"). Empresa se refere ao efeito que simula a transparência de um vidro, para dar maior foco ao conteúdo e se adaptar a ele. A interface também será usada nos sistemas do iPad, Apple Watch, computadores da empresa e no sistema de streaming de vídeo da marca.

[O design] é translúcido e se comporta como vidro no mundo real. Sua cor é influenciada pelo conteúdo ao redor e se adapta de forma inteligente a ambientes claros e escuros Apple, em comunicado

Imagem: Apple

Possibilidade de tela de bloqueio 3D. Existe uma opção de usar imagens que parecem em terceira dimensão. Elas dão esse efeito conforme você movimenta o iPhone nas mãos.

Mais funções no app de mensagens. Será possível personalizar o plano de fundo das conversas no serviço de troca de mensagens da empresa — inclusive, com uma imagem gerada pela Apple Intelligence.