Seu iPhone de cara nova: Apple começa a liberar o sistema iOS 26 hoje

De Tilt*, em São Paulo
Interface do sistema operacional iOS 26
Interface do sistema operacional iOS 26 Imagem: Divulgação/Apple

A Apple começa a liberar hoje o sistema operacional iOS 26. Com a atualização, realizada de forma gratuita, todos os iPhones do 11 em diante começam a receber novos recursos de um novo visual. A interface foi apresentada em junho, porém só agora começa a chegar gradualmente para os donos de iPhone de todo o mundo.

O que tem de novidade no iOS 26?

Principal mudança é o novo visual. Os aplicativos, ícones e textos agora serão exibidos de forma translúcida e mais tridimensionais, seguindo a interface do visionOS, sistema dos óculos de realidade mista Apple Vision Pro. Alguns botões, que antes eram barras fixas, agora flutuam na tela. Na tela de bloqueio, o relógio muda de tamanho de acordo com o espaço disponível (quanto mais notificações, menor fica).Esta é a maior mudança visual do iPhone desde o iOS 7, de 2013.

Imagem
Imagem: Apple

A Apple destacou durante a apresentação o termo Liquid Glass ("vidro líquido"). Empresa se refere ao efeito que simula a transparência de um vidro, para dar maior foco ao conteúdo e se adaptar a ele. A interface também será usada nos sistemas do iPad, Apple Watch, computadores da empresa e no sistema de streaming de vídeo da marca.

[O design] é translúcido e se comporta como vidro no mundo real. Sua cor é influenciada pelo conteúdo ao redor e se adapta de forma inteligente a ambientes claros e escuros Apple, em comunicado

A interface liquid glass também será usada nos sistemas do iPad, Apple Watch, computadores da empresa e no sistema de streaming de vídeo da marca.

Imagem
Imagem: Apple

Possibilidade de tela de bloqueio 3D. Existe uma opção de usar imagens que parecem em terceira dimensão. Elas dão esse efeito conforme você movimenta o iPhone nas mãos.

Mais funções no app de mensagens. Será possível personalizar o plano de fundo das conversas no serviço de troca de mensagens da empresa — inclusive, com uma imagem gerada pela Apple Intelligence.

Usuários conseguirão criar enquetes dentro dos chats, ter filtros de remetentes e ver quando alguém está digitando algo. Assim, o app nativo ganha recursos que já conhecemos no WhatsApp.

Chegada de novo app dedicado a jogos. O Apple Games é uma biblioteca de jogos baixados da App Store, além de mostrar novidades dos desenvolvedores, atividades dos amigos e desafios.

Nova interface na câmera. O app Câmera ganhou um visual mais limpo e direto ao ponto. O menu de ferramentas avançadas foi reorganizado e "escondido", para priorizar registros rápidos e espontâneos. Agora são apenas dois botões principais, Foto e Vídeo.

Depois do iOS 18 vem o iOS 26? Apple mudou seu sistema de numeração por uma questão simbólica. A companhia deixou o iOS 19 de lado para padronizar o nome de todos os seus sistemas, que passam a ser: iOS 26 (iPhone), iPadOS 26 (iPad), macOS 26 (computadores Mac), watchOS 26 (Apple Watch), visionOS 26 (óculos Vision Pro) e tvOS 26 (Apple TV).

WWDC 2025: novo visual da câmera do iPhone com o iOS 26
WWDC 2025: novo visual da câmera do iPhone com o iOS 26 Imagem: Reprodução/Apple

E a inteligência artificial da Apple?

Mesmo enfrentando atrasos e desafios técnicos comparada aos concorrentes, a Apple anunciou uma série de funções que usam sua IA, a Apple Intelligence, nos dispositivos da marca. No caso do iPhone, temos:

Tradução ao vivo. Funcionará para traduzir texto e áudio nos aplicativos de Mensagens, FaceTime (chamada ao vivo) e Telefone.

Chamadas em espera (Hold Assist). O sistema pode "guardar seu lugar na linha" enquanto você espera um retorno. Por exemplo: você liga para uma empresa e ela te deixa aguardando com uma música de fundo; quando a ligação for transferida para um humano, o celular te avisa com um alerta na tela.

Triagem de ligações baseadas no Correio de Voz. A promessa é que de que o iPhone conseguirá identificar dados de chamadas de contatos que não estão salvos na agenda e fornecer aos usuários detalhes para que eles decidam atender ou não a ligação.

Workout Buddy. Usa os dados de treinos, coletados por um Apple Watch, e o histórico de saúde e atividade física para dar mensagens motivacionais e dicas de bem-estar.

Criação de emojis. Agora dará para misturar dois emojis para criar novos a partir de descrições feitas com o Genmoji. A Apple promete ainda mais personalização com base em fotos e expressões.

IA consegue "visualizar" a tela do iPhone. Com um print da tela, o celular exibirá novas funções inteligentes a partir do que ele "vê". Se a imagem tiver a data de um evento, por exemplo, o iPhone pode adicionar as informações em seu calendário.

WWDC 2025 - tela do iPhone com o novo modo de buscas a partir do print da tela no iOS 26
WWDC 2025 - tela do iPhone com o novo modo de buscas a partir do print da tela no iOS 26 Imagem: Reprodução/Apple

Meu iPhone vai receber o novo sistema?

O iOS 26 chega para os celulares da Apple a partir do iPhone 11. Veja a lista completa:

  • iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • IPhone SE (3ª geração)
  • iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • IPhone SE (2ª geração)
  • iPhone 11, 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Os recursos da Apple Intelligence, que dependem de maior poder de processamento, estarão disponíveis apenas na linha iPhone 16 (todos os modelos), e no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Como baixar o iOS 26?

Vá em Ajustes > Geral e toque em Atualização de Software.

Caso seu telefone tenha a opção Atualizações Automáticas já ativada, ele irá baixar e perguntar se pode instalar ou não. Não custa lembrar que o download do arquivo é longo, então é recomendável estar conectado a uma rede Wi-Fi.

*com reportagem de Bruna Souza Cruz e Marcela Petrere

