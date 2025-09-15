Vale a pena pagar? Spotify permite que usuários grátis escolham músicas

Spotify anunciou hoje a ampliação de experiências para usuários não pagantes do serviço. A maior novidade é a possibilidade de poder escolher a música que quer ouvir, e a selecionar a ordem das faixas em uma playlist.

O que aconteceu

Experiência de assinantes grátis do Spotify se aproxima "um pouco mais" de quem paga. A partir de hoje, será possível buscar músicas e selecioná-las para ouvir. Antes, a experiência grátis consistia em ouvir em ordem aleatória.

Playlist personalizada e letras de músicas. Esses são outros dois recursos que usuários free poderão usar. Na prática, eles receberão a playlist Discovery Weekly (Descobertas da Semana), sugerida por algoritmo baseado no que a pessoa já ouviu. Sobre as letras, quando disponíveis, aparecerão como opção - também é possível compartilhá-las com contatos.