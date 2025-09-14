Por que novo achado sobre fusão de buracos negros surpreende cientistas?

Cientistas descobriram uma nova fusão entre dois buracos negros com detalhes sem precedentes, que oferecem a visão mais clara até agora sobre a natureza do fenômeno cósmico e confirmam previsões antigas feitas pelos físicos Albert Einstein e Stephen Hawking.
O que aconteceu
Pesquisadores nos EUA descobriram novas ondas gravitacionais a partir da colisão de dois buracos negros. A fusão liberou uma quantidade tremenda de energia que irradiou para fora do buraco como ondulações gravitacionais — uma quantidade equivalente à pulverização de três estrelas do tamanho do Sol. Essas ondas foram detectadas em 14 de janeiro em locais de pesquisa em Hanford, Washington e Livingston, Louisiana, que fazem parte do Ligo (Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser), da Fundação Nacional de Ciência dos EUA.
Vibrações gravitacionais geradas por buracos negros já haviam sido detectadas há 10 anos, mas achados de agora resultaram em visão sem precedentes sobre fenômeno. O diferencial da recente descoberta é que, agora, ficou mais claro do que nunca detectar o que os astrônomos chamam de "ringdown" (toque, em tradução livre). O fenômeno é gerado depois da fusão dos buracos negros, quando o impacto entre os dois causa uma espécie de vibração sonora — como causado por batidas em um grande sino.
Quanto melhor se mede ondas gravitacionais, mais se descobre sobre como buracos negros se comportam. Segundo a revista científica Nature, entende-se melhor, por exemplo, quanto de energia eles perdem em forma dessas ondulações gravitacionais, como a nova região ao redor dele se ajusta e como se origina a fusão.
Com as novas detecções, pesquisadores descobriram, por exemplo, que a colisão ocorreu a 1,3 bilhão de anos-luz da Terra em uma galáxia além da Via Láctea. Um com cerca de 34 e o outro com aproximadamente 32 vezes a massa do Sol, os dois buracos se fundiram em uma fração de segundo após orbitarem um ao outro a quase a velocidade da luz. Assim, resultaram em um único buraco negro com aproximadamente 63 vezes a massa do Sol, que girava a aproximadamente 100 revoluções por segundo (leia mais detalhes sobre a descoberta aqui).
Esta é a primeira vez que conseguimos fazer esta medição com tanta precisão, e é emocionante ter uma confirmação experimental direta de uma ideia tão importante sobre o comportamento dos buracos negros. Astrofísico Will Farr, um dos líderes do estudo liderado pelo Ligo
Descoberta de ondas gravitacionais surpreende cientistas porque alcança visão inédita sobre dinâmicas do Universo. Enquanto a astronomia convencional baseia seus estudos em ondas eletromagnéticas, como a luz, as ondas gravitacionais podem originar de objetos que não emitem luz e, por isso, desbloqueiam o lado escuro do universo, dando aos cientistas acesso a fenômenos nunca antes observados.
Fusão de buracos negros é considerada evento extraordinário pela ciência. Isso porque são, até aqui, as configurações mais extremas do espaço, tempo e gravidade já observadas por cientistas.
Tecnologias foram aprimoradas ao longo da última década para melhor detectar vibrações geradas pela colisão de buracos negros. Para conseguir detectar o "ringdown" de forma mais clara, o observatório Ligo teve de atualizar seus detectores, filtrar ruídos e fazer medições muito mais precisas nos últimos 10 anos, conforme divulgado pela Nature. Isso também é importante porque mostra que as ferramentas que os cientistas desenvolveram estão sendo aprimoradas, o que pode viabilizar descobertas sobre o universo ainda mais precisas no futuro.
Teorias de Einstein e Hawking respaldadas
Descoberta de agora respalda teoria levantada por Stephen Hawking (1942 - 2018) há mais de 50 anos. Na década de 70, o físico britânico formulou a hipótese de que a área total da superfície dos buracos negros nunca deveria diminuir após uma fusão. Ou seja, dizia que os objetos pesados no Universo, como os buracos negros, não diminuem sua área quando se juntam, apenas aumentam ou continuam igual.
Juntos, os dois buracos negros antes da colisão tinham juntos uma área de superfície de cerca de 240 mil km². Depois da fusão, o buraco negro resultante da fusão ficou com uma área de superfície de aproximadamente 400 mil km². Sua área, portanto, aumentou, o que confirma que a teoria de Hawking estava no caminho certo e, partir de agora, pode ajudar a desvendar outras regras sobre o funcionamento do Universo.
Novas detecções também ajudam a confirmar a teoria da relatividade geral de Einstein. O renomado físico alemão previu pela primeira vez a existência de ondas gravitacionais em 1916. De acordo com sua tese, objetos celestes massivos e densos curvam o espaço e o tempo. Quando esses objetos, como buracos negros e estrelas de nêutrons, orbitam entre si, eles formam um sistema binário. De forma resumida, ele teorizava que o movimento desse sistema estica e comprime dinamicamente o espaço ao redor desses objetos, enviando ondas gravitacionais pelo universo, que alteram levemente a distância entre outros objetos do universo à medida que passam.
