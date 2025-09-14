Dona da Rolling Stone processa Google por usar seus textos em resumos de IA

Editora diz também que a Alphabet se aproveita de monopólio para impor suas próprias regras. Uma decisão de um tribunal federal dos EUA no ano passado apontou que cerca de 90% das buscas online no país são feitas pelo Google.

Receitas com tráfego nos sites das revistas despencaram. De acordo com a companhia, cerca de 20% das pesquisas que mostram seus sites nos resultados também disponibilizam resumos de IA. A empresa diz que sofreu queda de mais de um terço da receita com resultados de pesquisas em 2025, comparado ao ano passado.

Google alega que resumos de IA melhoram experiência do usuário

Além disso, a gigante de tecnologia afirma que o sistema de IA leva usuários para maior variedade de sites. "Com a AI Overview, as pessoas consideram a busca mais útil e a utilizam mais, criando novas oportunidades para a descoberta de conteúdo", disse o Google em resposta à ação judicial.

Nos defenderemos contra essas alegações infundadas.

José Castaneda, porta-voz do Google

Alphabet foi poupada em processo por monopólio

No início do mês, juiz decidiu que a companhia não terá de vender o Chrome e o Android. O Google, porém, foi condenado a pagar US$ 425,7 milhões (R$ 2,3 bilhões) e obrigado a compartilhar dados com rivais.