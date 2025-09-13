Outro Lado: YouTube, TikTok e Meta listam ações por segurança de crianças

A plataforma informou também que passou a usar IA para evitar que o algoritmo limite recomendações repetitivas de vídeos que reforcem visões de mundo prejudiciais a longo prazo, como estereótipos de gênero, enriquecimento fácil ou atitudes desonestas e perigosas.

Na moderação, O YouTube afirma desabilitar os chats, transmissões ao vivo e recomendação para conteúdos que possam expor menores a predadores.

O TikTok diz banir, quando detecta, todas as contas usadas por menores de 13 anos. Menores de idade, acrescenta a empresa, enfrentam restrições, como usar contas privadas por padrão, ter limite de tempo de tela (60 minutos com senha obrigatória para ampliação) e limitação de recursos (adolescentes de 13 a 15 não recebem recomendações no feed "Para Você", por exemplo).

Além disso, a plataforma informa que alguns vídeos são vetados para menores, como os que contêm beijos íntimos ou enquadramento e comportamento sexualizado.

A empresa diz que pais e mães estão no controle -eles alegam que os responsáveis são notificados de cada postagem e podem verificar as configurações de privacidade dos filhos mais velhos, entre 16 e 17 anos.

O TikTok informa que possui mais de 40 mil profissionais voltados à moderação, sem detalhar quantos são dedicados ao Brasil. Eles afirmam que trabalham com sistemas automatizados, capazes de checar, por exemplo, se um post viola as regras antes mesmo de ir ao ar e quando atinge grande quantidade de visualizações.