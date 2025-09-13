Como Instagram, TikTok e YouTube deslizam na hora de proteger crianças

A engrenagem é a mesma: as plataformas priorizam o lucro, mesmo às custas da segurança infantil, e as falhas para proteger crianças e adolescentes persistem.

Estudo da Universidade Harvard calculou que, só em 2022, Facebook, Instagram, Snapchat, X e YouTube faturaram US$ 10,7 bilhões com usuários de até 17 anos. E isso apenas nos EUA.

Como as empresas não admitem que faturam com crianças e adolescentes e, portanto, não informam o quanto ganham por faixa etária, os pesquisadores fizeram uma projeção cruzando ferramentas de mercado, o censo dos EUA e a média de minutos gastos nas redes em cada faixa etária.

Imagem: Arte/UOL

O foco dos pesquisadores era ver como as redes sociais estavam associadas a depressão, ansiedade e distúrbios alimentares em jovens, mas a conclusão foi que a presença de jovens era tão rentável -de 30% a 40% da receita - que as empresas não tinham estímulo para afastar este público.

Quase um quinto desse valor (US$ 2,1 bilhões) veio de crianças abaixo de 12 anos, ou seja, que não deveriam sequer ter acesso às redes sociais.