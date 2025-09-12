Qual a fase da Lua hoje (12)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08

Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32

Lua nova - 21 de setembro, às 16h54

Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada estágio apresenta suas particularidades: a fase crescente marca o retorno da luminosidade após a Lua nova; a cheia mostra todo o lado voltado à Terra iluminado; a minguante reduz gradualmente o brilho, preparando o reinício do ciclo; e a nova acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível sem auxílio de equipamentos. Essas transformações resultam da constante relação entre os três corpos celestes.

Efeitos da Lua cheia

A etapa cheia exerce influência direta nos oceanos, já que a força gravitacional da Lua afeta o movimento das marés. Nesse período, assim como na Lua nova, ocorrem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior diferença entre a maré alta e a baixa.

Pesquisas também apontam que a forte luminosidade noturna pode impactar o comportamento de diversas espécies. O aumento da claridade modifica hábitos de alimentação, reprodução e deslocamento de animais como corais, aves migratórias, moluscos e tartarugas marinhas.

Aspectos científicos da Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e possui diâmetro equivalente a cerca de um quarto do planeta. Sua distância média é de aproximadamente 384.400 km, mas varia devido à órbita elíptica: no perigeu, pode se aproximar a 363 mil km, enquanto no apogeu alcança até 405 mil km.