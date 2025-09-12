Por que o Google Maps ainda não funciona em alguns países asiáticos?

O Google Maps é uma das ferramentas mais populares do mundo, mas em países como a Coreia do Sul ele não funciona como o usuário espera. As restrições não se tratam de falha tecnológica, mas de segurança nacional, soberania de dados e disputas políticas sobre quem deve controlar os mapas digitais.

O que aconteceu

Mapas são tratados como questão de segurança nacional na Coreia do Sul. De acordo com o jornal coreano Korea Herald, o país teme que mapas detalhados possam revelar a localização de bases e instalações militares, algo sensível em um país que vive em constante tensão com a Coreia do Norte.

Leis locais exigem soberania de dados. Segundo a CNN, a legislação sul-coreana obriga que informações cartográficas sejam armazenadas em servidores dentro do país, sob controle das autoridades nacionais.