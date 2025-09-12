TILTUOL
Assine UOL
Tilt

Por que o Google Maps ainda não funciona em alguns países asiáticos?

De Tilt, em São Paulo
Google enfrenta batalha com países asiáticos para liberar 100% de seus serviços
Google enfrenta batalha com países asiáticos para liberar 100% de seus serviços Imagem: Divulgação

O Google Maps é uma das ferramentas mais populares do mundo, mas em países como a Coreia do Sul ele não funciona como o usuário espera. As restrições não se tratam de falha tecnológica, mas de segurança nacional, soberania de dados e disputas políticas sobre quem deve controlar os mapas digitais.

O que aconteceu

Mapas são tratados como questão de segurança nacional na Coreia do Sul. De acordo com o jornal coreano Korea Herald, o país teme que mapas detalhados possam revelar a localização de bases e instalações militares, algo sensível em um país que vive em constante tensão com a Coreia do Norte.

Leis locais exigem soberania de dados. Segundo a CNN, a legislação sul-coreana obriga que informações cartográficas sejam armazenadas em servidores dentro do país, sob controle das autoridades nacionais.

Google não aceita guardar dados localmente. A empresa centraliza informações em servidores globais e se recusa a enviar imagens brutas de satélite para governos, o que gera impasse.

China também restringe o Google Maps. País substituiu o serviço por alternativas locais, como Baidu Maps e Amap, que seguem as regras impostas pelo governo.

A batalha entre Google e governos

Google e Coreia do Sul tentam negociar desde 2008, mas ainda não deu certo. Segundo a CNN, o Google já tentou chegar a acordos com autoridades sul-coreanas, mas a empresa não abre mão do sigilo de seus dados brutos de satélite. As negociações travam em cláusulas de confiança.

Mapas são mais que ferramentas: são instrumentos de poder. Por isso, cada lado protege seu território. Para o Google, descentralizar informações seria uma vulnerabilidade; para governos, não ter acesso aos dados significa abrir mão da soberania digital.

Conflito reflete uma disputa ainda maior. O caso mostra o choque entre a lógica global das Big Techs e a necessidade dos Estados de manter o controle sobre dados estratégicos.

Continua após a publicidade

Governos preferem abrir mão da conveniência. O Korea Herald aponta que liberar dados cartográficos detalhados para empresas estrangeiras é visto como risco inaceitável em países sob tensão geopolítica.

Briga decide quem desenha o mapa digital do mundo. A restrição ao Google Maps mostra o embate entre a globalização da tecnologia e a defesa da soberania nacional. No fim, a disputa não é apenas sobre aplicativos, mas sobre quem dita as fronteiras no espaço online.

Aplicativos locais ocupam o espaço deixado pelo Google. O Korea Herald destaca que serviços como Naver Map e KakaoMap se tornaram líderes de mercado, oferecendo recursos de navegação completos que o Google não pode liberar.

A vida sem o Google Maps

Interface do Google Maps, NaverMap e KakaoMap, respectivamente
Interface do Google Maps, NaverMap e KakaoMap, respectivamente Imagem: Reprodução

Turistas se frustram com versão limitada do app. De acordo com a CNN, o Google Maps funciona apenas de forma parcial na Coreia do Sul, mostrando pontos de interesse, mas sem a navegação curva a curva que guia em tempo real.

Continua após a publicidade

Aplicativos locais se tornam alternativa obrigatória. Moradores e visitantes usam principalmente Naver e Kakao, mas as interfaces em coreano dificultam a vida de estrangeiros.

Google Maps tem funções limitadas na Coreia do Sul
Google Maps tem funções limitadas na Coreia do Sul Imagem: Reprodução/Google Maps

Google Maps até dá rotas, mas algumas funções ficam apagadas. Tilt pediu a mesma rota nos três aplicativos, porém, no Google, havia apenas a opção de ida com transporte público. As rotas de carro, moto ou a pé estavam desabilitadas, mostrando a limitação do app em território coreano.

Alguns recorrem a VPN ou até a mapas de papel. Para driblar as limitações, usuários instalam redes privadas virtuais ou voltam a práticas analógicas, lembrando que a tecnologia nem sempre é universal.

A experiência revela fronteiras digitais. Enquanto no Ocidente o Google Maps parece onipresente, na Ásia ele encontra limites que lembram aos usuários que mapas continuam sendo instrumentos de poder e política.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.