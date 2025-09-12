Provocado por diretor da Apple, jornalista tenta quebrar novo iPhone Air

Um jornalista do Tom's Guide, site especializado em tecnologia, tentou entortar o novo iPhone 17 Air após sugestão do diretor de marketing da Apple, Greg Joswiak. Objetivo era testar a durabilidade do aparelho.

O que aconteceu

Após sugestão do diretor de marketing da Apple, um jornalista tentou usar a força para quebrar o novo iPhone 17 Air. Mark Spoonauer, do Tom's Guide, veículo especializado em tecnologia, entrevistava Greg Joswiak sobre a engenharia dos novos lançamentos.

Aparelho entortou levemente, mas não quebrou. De acordo com o jornalista, ele aplicou toda sua força para tentar partir o celular ao meio, mas ele apenas entortou levemente e depois voltou ao normal.