Qual a fase da Lua hoje (11)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Nesta quinta-feira (11), a Lua está em sua fase cheia, momento em que todo o seu disco visível aparece completamente iluminado pela luz do Sol.
Esse fenômeno acontece porque, nesse ponto do ciclo, o satélite natural se posiciona em oposição ao Sol em relação à Terra. Essa configuração faz com que a face voltada ao nosso planeta receba luz direta, tornando essa etapa a mais intensa e brilhante do mês. É também a fase mais favorável para observar a Lua a olho nu, sem necessidade de instrumentos, além de intensificar a luminosidade noturna.
Calendário lunar - setembro de 2025
O ciclo da Lua, chamado de mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as principais fases acontecem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Cada fase possui sua particularidade: a crescente marca o retorno da iluminação após a Lua nova; a cheia mostra todo o lado visível completamente iluminado; a minguante reduz gradualmente o brilho, preparando o próximo ciclo; e a nova ocorre quando o satélite se alinha entre Terra e Sol, ficando invisível a olho nu. Essas mudanças são resultado da interação entre as posições relativas desses três corpos celestes.
Efeitos da Lua cheia
A fase cheia exerce influência direta sobre os oceanos, já que a força gravitacional da Lua modifica o regime das marés. Nessas ocasiões, assim como na Lua nova, ocorrem as chamadas marés vivas, marcadas por maior diferença entre a maré alta e a baixa.
Estudos também indicam que a luminosidade intensa dessa fase pode interferir no comportamento de várias espécies animais. A claridade prolongada da noite afeta hábitos de reprodução, alimentação e deslocamento de organismos como corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas.
Aspectos científicos do satélite
A Lua é o único satélite natural da Terra e tem diâmetro equivalente a cerca de 25% do tamanho do nosso planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas, por conta da órbita elíptica, essa medida varia: no perigeu pode se aproximar de 363 mil km, enquanto no apogeu chega a cerca de 405 mil km.
A forma como enxergamos a iluminação também depende do hemisfério. No Sul, a parte clara da Lua crescente aparece voltada para a esquerda; no Norte, para a direita. Essa diferença se explica pelo ângulo de observação em cada região.
Outro ponto interessante é a chamada rotação síncrona: o satélite leva o mesmo tempo para girar em torno de si e para orbitar a Terra, motivo pelo qual vemos sempre a mesma face. O lado oposto, erroneamente chamado de "oculto", também recebe luz solar, mas só pode ser visualizado com auxílio de sondas espaciais.
Apesar de sua grande influência sobre os mares, a gravidade da Lua não exerce impacto direto no organismo humano. Assim, não há comprovação científica de que suas fases afetem de maneira significativa o humor, a saúde ou os ciclos biológicos das pessoas.
