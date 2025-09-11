Qual a fase da Lua hoje (11)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Nesta quinta-feira (11), a Lua está em sua fase cheia, momento em que todo o seu disco visível aparece completamente iluminado pela luz do Sol.

Esse fenômeno acontece porque, nesse ponto do ciclo, o satélite natural se posiciona em oposição ao Sol em relação à Terra. Essa configuração faz com que a face voltada ao nosso planeta receba luz direta, tornando essa etapa a mais intensa e brilhante do mês. É também a fase mais favorável para observar a Lua a olho nu, sem necessidade de instrumentos, além de intensificar a luminosidade noturna.

Calendário lunar - setembro de 2025

O ciclo da Lua, chamado de mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as principais fases acontecem nas seguintes datas: