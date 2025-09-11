'Pai do Pix' diz que integração internacional do sistema está nos planos

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Como o Pix nasceu; o Pix e os bancos; Pix fora do Brasil; Brasileiro sem Pix).
O Pix já começa a ser aceito fora do Brasil, contou Carlos Brandt ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.
Segundo ele, a expansão internacional aparece em estabelecimentos voltados a turistas brasileiros, mesmo sem um produto oficial para uso fora do país.
Brasileiros podem ir para outros países, como Argentina, Chile, Portugal, para os Estados Unidos e, eventualmente, chegar lá e pagar com Pix. Outro dia eu recebi uma foto de uma colega que estava no 'El Corte Inglês', em Lisboa, e a placa propaganda dizia 'pague com Pix', com o símbolo no meio.
Carlos Brandt
Brandt afirma que a integração global do Pix sempre esteve nos planos. Para ele, a conexão entre sistemas de pagamentos instantâneos exige robustez técnica e adesão relevante em cada país.
Desde o início do planejamento já pensávamos sobre a integração do Pix na comunidade internacional, tanto que um dos requisitos era que o nome fosse curto e fácil para outros idiomas.
Carlos Brandt
Ainda que o mundo esteja de olho no Pix, Brandt ressalta que não existe uma fórmula que possa ser simplesmente replicada. Ele reforça que cada local tem suas necessidades, e ouvir as demandas da população antes de criar o produto foi uma das chaves para a adoção em massa do Pix.
Cada país tem uma necessidade e um contexto próprio, que exige soluções específicas. Não basta copiar o que foi feito no Pix e encaixar em outra jurisdição.
Carlos Brandt
'Pai do Pix' revela a maratona para o BC criar o Pix em plena pandemia
O Pix nasceu para simplificar a vida de quem movimenta dinheiro no Brasil. Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o economista Carlos Brandt, também conhecido como "pai do Pix", explicou que reduzir os custos das operações bancárias, atender à demanda por inclusão financeira e acompanhar a necessidade de digitalização do setor estavam entre os objetivos iniciais da equipe responsável pela criação da tecnologia mais amada pelos brasileiros.
Mas essas definições não saíram apenas das ideias dos colaboradores do Banco Central. Elas estavam ancoradas em necessidades reais da população que, segundo Brandt, continuam mostrando quais são os caminhos e prioridades que o Pix deve seguir no futuro.
Ficou claro, a partir desse estudo, que havia algumas fricções, como o custo expressivo para a realização de pagamentos e a necessidade de um instrumento que pudesse suportar melhor as transações.
Carlos Brandt
Pai do Pix: "Tivemos de convencer os bancos dos benefícios do Pix"
Com a entrada de 70 milhões de pessoas no sistema financeiro, os bancos ganharam clientes que passaram a consumir outros serviços. Para as empresas, a base de pagadores também cresceu: enquanto 100 milhões tinham acesso ao cartão de crédito, hoje 170 milhões usam o Pix. Isso gerou um círculo virtuoso de consumo e receita.
Nem a Covid-19 foi capaz de interromper o cronograma ousado de lançamento desse queridinho dos brasileiros, que previa apenas um ano para tirar o ecossistema do papel. Marcado para ir ao ar em novembro de 2020, a data foi cumprida sem atrasos.
Para Carlos Eduardo Brandt, a pandemia trouxe mais pressão, mas também mais comprometimento. E o resultado foi um dos maiores marcos do sistema financeiro no Brasil.
A serviço do FMI fora do Brasil, 'pai do Pix' sente falta de duas coisas: "Pix e churrasco"
O próximo grande movimento é o Pix parcelado. Mas, quando se fala em crédito, a cautela é maior.
O Pix é um ecossistema de pagamentos, não de crédito.
A lógica é apoiar todas as inovações que fizerem sentido para o ecossistema e trouxerem segurança. O foco atual é fortalecer a operação para que integrações futuras com carteiras digitais e outras soluções aconteçam de forma sólida. O Pix também já é visto como um produto de exportação nacional. O mundo inteiro acompanha o que o Brasil está fazendo, embora os desafios para transformar o Pix num sistema de pagamentos internacionais ainda sejam grandes.
DEU TILT
Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.