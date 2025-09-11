'Pai do Pix' diz que integração internacional do sistema está nos planos

Brasileiros podem ir para outros países, como Argentina, Chile, Portugal, para os Estados Unidos e, eventualmente, chegar lá e pagar com Pix. Outro dia eu recebi uma foto de uma colega que estava no 'El Corte Inglês', em Lisboa, e a placa propaganda dizia 'pague com Pix', com o símbolo no meio.

Carlos Brandt

Brandt afirma que a integração global do Pix sempre esteve nos planos. Para ele, a conexão entre sistemas de pagamentos instantâneos exige robustez técnica e adesão relevante em cada país.

Desde o início do planejamento já pensávamos sobre a integração do Pix na comunidade internacional, tanto que um dos requisitos era que o nome fosse curto e fácil para outros idiomas.

Carlos Brandt

Ainda que o mundo esteja de olho no Pix, Brandt ressalta que não existe uma fórmula que possa ser simplesmente replicada. Ele reforça que cada local tem suas necessidades, e ouvir as demandas da população antes de criar o produto foi uma das chaves para a adoção em massa do Pix.

Cada país tem uma necessidade e um contexto próprio, que exige soluções específicas. Não basta copiar o que foi feito no Pix e encaixar em outra jurisdição.

Carlos Brandt

'Pai do Pix' revela a maratona para o BC criar o Pix em plena pandemia