Clique, tempo e até o que você digita: como empresas fiscalizam home office

Cerca de mil funcionários do Itaú Unibanco foram demitidos na segunda-feira sob a justificativa de baixa produtividade em home office, que pode ser medida por meio da memória do computador, abertura de abas, registro de tarefas no sistema e até quantidade de cliques. Muitas empresas têm aderido às ferramentas, mas alguns funcionários relatam não saber que estão sendo monitorados —apesar da legalidade da fiscalização, empregados devem estar cientes disso.

Como ocorre a fiscalização?

Ferramentas funcionam de forma semelhante ao recurso de ''bem-estar digital'' de celulares. Atualmente, os smartphones pessoais oferecem um relatório de tempo gasto em cada aplicativo e quanto de internet ou bateria cada um consome. "A diferença é que, no ambiente corporativo, as análises de produtividade pelos computadores 'conectam os pontos' entre diversas ações realizadas para verificar se o colaborador está seguindo o processo esperado'', compara Hiago Kin, especialista em segurança digital.

Os mecanismos mais básicos já são bastante conhecidos, como o Microsoft 365 ou o Google Workspace. Já comuns nas rotinas dos funcionários, com eles, é possível verificar padrões de uso, como participação em reuniões online, criação de documentos e até tempo de conexão. Essas informações são armazenadas em nuvem e compartilhadas com a organização.