Box do chuveiro limpo com papel-manteiga? Truque caseiro elimina calcário

Quem já tentou limpar o box de vidro do banheiro sabe: o calcário insiste em ficar. Você esfrega, aplica produtos e as manchas muitas vezes continuam lá. Conheça uma técnica que pode ser eficaz.

O que aconteceu

Já pensou em usar papel-manteiga, aquele típico de preparos culinários, no box do banheiro? Em vídeo que viralizou no Instagram, a influenciadora britânica Laura Sibley aparece esfregando o vidro do banheiro apenas com um pedaço de papel-manteiga. Em segundos as marcas desaparecem.