Pai do Pix: 'Tivemos de convencer os bancos dos benefícios do Pix'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Como o Pix nasceu; o Pix e os bancos; Pix fora do Brasil; Brasileiro sem Pix).



O Pix ampliou a inclusão financeira no Brasil, afirma Carlos Brandt, ex-funcionário do Banco Central e atual colaborador do FMI, em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.

Segundo Brandt, o crescimento da base de clientes foi decisivo para convencer bancos a aderirem ao Pix, mesmo com a queda nas receitas de tarifas tradicionais.



Acho que um ponto central nessa discussão foi o aumento do bolo, ou seja, o aumento da base de clientes possível para todas essas instituições. [Foram] mais de 70 milhões de pessoas que efetivamente começaram a transacionar no digital com a chegada do Pix

Carlos Brandt

Ele lembra que, no início, houve resistência das instituições financeiras, que temiam perdas. O Banco Central precisou negociar e destacar os ganhos trazidos pela digitalização acelerada.