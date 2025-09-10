O que esperar do 2º eclipse solar de 2025: veja data e onde será visível

No dia 21 de setembro acontece um novo eclipse solar parcial. O fenômeno será visível em partes da Nova Zelândia, em uma estreita faixa da costa leste da Austrália, em diversas ilhas do Pacífico e em trechos da Antártida.

O que aconteceu

Por causa do fuso horário, os neozelandeses terão uma experiência curiosa: o eclipse deve coincidir com o nascer do sol do dia 22. O fenômeno acontece quando o alinhamento entre Sol, Lua e Terra não é perfeito. Nesse caso, a Lua cobre apenas uma parte do disco solar, fazendo o céu escurecer levemente, com intensidade variável dependendo da região de observação.