Vitória de Meta e TikTok força Europa a mudar 'taxação' de Big Techs

Meta e TikTok contestaram na Justiça a forma como a Comissão Europeia cobra taxas de Big Techs. A Justiça de Luxemburgo deu causa ganha para as companhias, e isso fará com que o bloco econômico crie nova regra para cálculo de cobrança.

O que aconteceu

Decisão foi proferida hoje, e decisão tem relação com "taxa de supervisão". As empresas contestaram na Justiça uma taxa cobrada pela Comissão Europeia para supervisionar as plataformas. Tarifa é cobrada pelo bloco para fiscalizar se plataformas digitais cumprem a DSA (Lei de Serviços Digitais), que busca regular o ambiente digital europeu e que existe desde 2022.

Justiça acatou reclamação de TikTok, e Meta e disse que cobrança é desproporcional. As empresas devem pagar uma taxa baseada no número médio mensal de usuários, e ela não pode superar 0,05% de receita anual global da companhia. Em audiência em junho, as duas empresas argumentaram que não estavam claros os dados considerados para a tarifa.