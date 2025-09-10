Novo golpe usa CNH irregular como isca para roubar dinheiro de vítimas

Uma nova campanha de cibercriminosos tenta enganar vítimas dizendo que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) delas está irregular e que para resolver o problema é necessário pagar uma taxa via Pix.

O que aconteceu

CNH irregular é usada como isca para aplicar golpes financeiros. A campanha foi descoberta pela empresa de segurança Kaspersky, e no golpe é dito que o documento está supostamente vencido ou cancelado. Em uma variação do ataque, é oferecido o acesso à CNH Social - um programa governamental que oferece o documento gratuitamente.

Ameaça ocorre via SMS com o envio de link, anúncios em redes sociais e links patrocinados em buscadores. A Kaspersky informa ter detectado pelo menos 12 sites falsos usados na fraude; a empresa, porém, diz que novas páginas são criadas diariamente.