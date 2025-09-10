Apple melhora selfie, dá tapa no visual com iPhone Air e nem liga para IA

A Apple apresentou os novos iPhones 17, 17 Pro e Pro Max, mas o destaque do evento desta terça (9) foi o iPhone Air. A empresa finalmente deu um "tapa no visual" do seu celular e apontou para um novo caminho a ser seguido depois de ano presa no mesmo formato. Outra mudança foi no modo de tirar selfies, mas a companhia passou longe de citar inteligência artificial.

O que aconteceu

Apple mostrou quatro novos modelos de iPhones de uma vez só. Setembro é tradicionalmente o mês em que a companhia apresenta as grandes novidades do ano. Desta vez, elas foram mais de atualização de hardware e câmeras.

O que chamou mais atenção foi o iPhone Air. É a maior mudança no iPhone desde o X, lançado em 2017, e de alguma forma substitui o modelo Plus (que foi extinto com essa nova família).