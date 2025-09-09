Lançamento do iPhone 17 ao vivo: que horas começa e onde assistir ao evento

O iPhone 17 será revelado em um evento da Apple que acontece hoje, a partir das 14h. A expectativa é de que quatro versões sejam apresentadas.

Onde assistir? A transmissão pode ser acompanhada no canal oficial da Apple no YouTube e também no site da companhia.

A linha iPhone 17 deve manter quatro integrantes — com a estreia do ultrafino iPhone 17 Air (nome ainda não confirmado) e a saída da versão "Plus". Especialistas afirmam que o modelo com tela maior não atingiu o desempenho esperado em vendas desde o lançamento, em 2023.