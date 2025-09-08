Qual a fase da Lua hoje (8)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08

Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32

Lua nova - 21 de setembro, às 16h54

Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada fase tem sua característica: a crescente marca o retorno da luz após a Lua nova; a cheia revela todo o lado voltado à Terra iluminado; a minguante reduz gradualmente a claridade, preparando um novo ciclo; e a nova ocorre quando o satélite se posiciona entre Terra e Sol, tornando-se invisível a olho nu. Essas mudanças refletem a interação constante entre as posições relativas dos três corpos celestes.

Efeitos da Lua cheia

A fase cheia tem impacto direto sobre os oceanos, já que a gravidade lunar interfere nas marés. Nesses períodos, assim como na Lua nova, acontecem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior variação entre cheia e vazante.

Além disso, pesquisas sugerem que a luminosidade intensa influencia o comportamento de diversos animais. A claridade noturna prolongada pode alterar hábitos de alimentação, reprodução e deslocamento de espécies como corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas.

Aspectos científicos da Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e possui diâmetro equivalente a cerca de um quarto do nosso planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas varia conforme a órbita elíptica: no perigeu, pode estar a aproximadamente 363 mil km; já no apogeu, chega a 405 mil km.