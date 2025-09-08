Qual a fase da Lua hoje (8)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Nesta segunda-feira (8), a Lua encontra-se em sua fase cheia, quando todo o disco visível está iluminado pela luz solar.
Isso ocorre porque, nesse momento do ciclo, o satélite se posiciona em oposição ao Sol em relação à Terra. Esse alinhamento faz com que a face voltada para nós receba iluminação direta, tornando essa a etapa mais brilhante e impactante do mês, ideal para observar detalhes sem equipamentos e responsável por intensificar a claridade noturna.
Calendário lunar - setembro de 2025
O ciclo lunar, chamado de mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro, as principais fases acontecem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25
- Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08
- Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32
- Lua nova - 21 de setembro, às 16h54
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
Cada fase tem sua característica: a crescente marca o retorno da luz após a Lua nova; a cheia revela todo o lado voltado à Terra iluminado; a minguante reduz gradualmente a claridade, preparando um novo ciclo; e a nova ocorre quando o satélite se posiciona entre Terra e Sol, tornando-se invisível a olho nu. Essas mudanças refletem a interação constante entre as posições relativas dos três corpos celestes.
Efeitos da Lua cheia
A fase cheia tem impacto direto sobre os oceanos, já que a gravidade lunar interfere nas marés. Nesses períodos, assim como na Lua nova, acontecem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior variação entre cheia e vazante.
Além disso, pesquisas sugerem que a luminosidade intensa influencia o comportamento de diversos animais. A claridade noturna prolongada pode alterar hábitos de alimentação, reprodução e deslocamento de espécies como corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas.
Aspectos científicos da Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra e possui diâmetro equivalente a cerca de um quarto do nosso planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas varia conforme a órbita elíptica: no perigeu, pode estar a aproximadamente 363 mil km; já no apogeu, chega a 405 mil km.
A percepção da iluminação também muda de acordo com o hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda; no Norte, para a direita. Essa diferença está ligada ao ângulo de observação.
Outro ponto curioso é a chamada rotação síncrona: a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si mesma e orbitar a Terra, motivo pelo qual vemos sempre a mesma face. Já o lado oposto, conhecido de forma equivocada como "oculto", também recebe luz solar, mas só pode ser observado por meio de tecnologia espacial.
Apesar da forte influência sobre os mares, a gravidade lunar não tem efeito perceptível sobre o corpo humano. Assim, não há comprovação científica de que suas fases alterem diretamente humor, saúde ou ciclos biológicos das pessoas.
