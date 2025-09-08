Advogado chamado Mark Zuckerberg processa Meta por ter contas canceladas

Mark Zuckerberg, um advogado norte-americano homônimo do fundador da Meta, está processando a empresa de tecnologia por suspender suas contas e acusá-lo de "não usar seu nome verdadeiro".

O que aconteceu

Conta no Facebook foi desativada cinco vezes nos últimos oito anos, afirma advogado. Zuckerberg é especializado em falências e atua no estado de Indiana, nos EUA.

Advogado afirma que pagou US$ 11 mil em publicidades que acabaram removidas. Valor corresponde a cerca de R$ 60 mil. Ele diz que os anúncios foram suspensos indevidamente e que perdeu oportunidades de negócio. "Não tem graça. Não quando eles pegam meu dinheiro", declarou em entrevista à emissora WTHR-TV.