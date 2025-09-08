Google libera no Brasil o Modo IA, que derrubou tráfego em sites nos EUA

Resumo do Google gerado por IA substitui buscas tradicionais e reduz clique em links, afetando a circulação. O tráfego de pesquisa orgânica de sites dos EUA caiu pela metade em páginas como HuffPost e Washington Post, segundo o Similarweb - empresa de dados de mercado digital.

Queda no acesso é coletiva e afeta jornais tradicionais, como Wall Street Journal e The New York Times. Neste último, o tráfego de pesquisas orgânicas vindo do computador e celular caiu de 44%, há três anos, para 36,5% em abril de 2025.

Google "deixa de ser um mecanismo de busca para se tornar um mecanismo de respostas". É o que afirmou em junho Nicholas Thompson, presidente executivo da revista The Atlantic. Em entrevista ao Wall Street Journal, o executivo mencionou que veículo considera novas estratégias, assumindo que usuários vindos do site de pesquisa possam cair para zero.

Gigante das buscas quer ter protagonismo na área de inteligência artificial. Ainda que o ChatGPT, da OpenAI, seja pioneiro, a página google.com é uma das mais acessadas do mundo. A incorporação do "Modo IA" pode democratizar o acesso à inteligência artificial e fazer com que mais pessoas usem o Google. Além disso, a companhia quer se diferenciar promovendo respostas personalizadas -algo que concorrentes podem implementar, mas em que o Google leva vantagem, pois tem dados das pessoas colhidos ao longo de anos.